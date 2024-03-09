Deprem uzmanları aynı şehri işaret etti! Dikkat edin!

Sputnik'te yer alan habere göre; Pampal, Adana'nın kuzeyinde "Saimbeyli makaslama zonu" dedikleri zonu oluşturan faylar da bulunduğunu anlatarak, "Kayseri civarında çok sayıda fay var. Saimbeyli Fayı var. Bunlar Adana'nın kuzey kesimlerinde etkili olacak depremler üretebilirler, yıkıcı depremler üretebilirler. Bunları vurgulamakta yarar var. Adana deprem tehlikesinden muaf değil. Deprem tehlikesi yüksek bir yerleşim alanı. Yani bugün, yarın deprem olacak diye bir kayıt asla yok" dedi. Savrun Fayı ile ilgili yaptığı çalışmaları anlatan Pampal, "Savrun Fayı kırılacak, 7'den büyük deprem üretecek diye bir kayıt yok çünkü bu fayı çalıştım. Benim doktora sahamda yer alır. Bu yaz bu fayın üzerinde 2 ay süreyle çalıştım ve fayın öyle 7 şiddeti üzeri deprem üretecek bir fay olmadığını, parçalı olduğunu ve aktif olmadığını belirledim. O bakımdan 'Savrun Fayı Adana'yı tehdit ediyor' görüşlerine katılmadığımı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.