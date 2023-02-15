Deprem yardımlarını satmaya çalışan kişi tutuklandı

Ankara'da depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini marketlere sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

Deprem yardımlarını satmaya çalışan kişi tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'dan deprem bölgelerine gönderilen gıda içerikli insanı yardım malzemelerini kentteki bazı marketlerde satıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan tır şoförü Y.Ö'nün işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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