Deprem yardımlarını satmaya çalışan kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'dan deprem bölgelerine gönderilen gıda içerikli insanı yardım malzemelerini kentteki bazı marketlerde satıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan tır şoförü Y.Ö'nün işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı.