"Depremde 400 kilometrelik yüzey kırığı oluştu": Orhan Tatar açıkladı

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın depreme ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Tatar, açıklamalarında 3-4 metre olduğu düşünülen yer kabuğundaki değişimin 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisini verdi. Tatar depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

- Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı. Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz.

"3 BİN 858 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ"

Tatar, deprem sonrası 3 bin 858 artçı deprem meydana geldiğini belirtti. Bu depremlerden 3 ile 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini belirten Tatar şu ifadeleri kullandı:

- Toplam artçı sayısı 3 bin 858. Bu çok ciddi bir rakam. Şu anda bile bu artçı sayıların 3 bin 900'ün üzerine çıktığını söyleyebiliriz. 3 ile 4 büyüklüğündeki artçıların sayısı bin 253. 4 ile 5 arası büyüklükteki artçıların sayısı 394 kabaca 400 tane. Bu hemen hemen her 10-15 dakikada hissedilecek bir depremin yaşandığını gösteriyor. 5 ile 6 arasındaki büyüklüğündeki artçıların sayısı 38. Bundan üç ay önce meydana gelen İzmir depreminin büyüklüğü 4,9, Düzce depremini 5 büyüklüğündeydi. Çok sayıda İzmir ve Düzce depremi büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz. Bu deprem bölgede yaklaşık 110 bin kilometrekarelik bir alanda doğrudan etki yaratmış durumda. Bu deprem ülkemizin her yerinde hissedilen bir deprem.

"ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR"

Artçı sarsıntıların devam ettiğini belirten Tatar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Halen bölgede çok sayıda yıkılmamış ağır hasarlı ya da orta hasarlı binalar var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu binalardan uzak durması önem taşıyor. 4 ve 5 üzerindeki artçılar sonrasında yıkılmamış olan binalarda da yıkımlar meydana gelebilir.

"ÇIĞ TEHLİKESİ OLABİLİR"

Tatar, başka önemli bir konunun da çığ tehlikesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Dikkatin çekilmesi gereken bir başka husus şu; Şu anda bölgenin kimi yerlerinde çok yoğun kar yağışı var. Özellikle kuzeye doğru çıktığınızda görüyorsunuz. Buralarda çığ tehlikesi olabilir. Kimi yerlerde de heyelan ve kaya düşmesi tehlikesi olan alanlar var.

- Halen mucizevi kurtuluşlar devam ediyor. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Temennimiz bu mucizevi - kurtuluşların devam etmesi. Depremlerden 12, 13, 14, 15 gün sonra bile kurtuluşların olduğu örnekler var. İnşallah bu depremlerde de enkazların altından vatandaşlarımızı canlı kurtarabiliriz diye ümit ediyorum.

- Bu depremlerin sonucunda yer kabuğunda 400 kilometrenin üzerinde bir yüzey kırığının oluştuğunu biliyoruz. Bu kırılma sonucunda yer kabuğunda çok büyük deformasyonlarının geliştiğini görüyoruz.

-Ortaya çıkan enerji çok büyük. Kabaca 30 katrilyon jüllük bir enerjinin açığa çıktığını söyleyebiliriz.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Tatar şu ifadeleri kullandı: