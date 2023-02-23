Depremde kaç bina hasar gördü? Bakan Kurum açıkladı
Bakan Kurum, Bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu ile yaptığı ortak basın toplantısında depremde hasar gören binalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin binanın incelendiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu basın toplantısı düzenledi.
Bakan Kurum: "4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina incelendi. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı"
Kaynak: Anadolu Ajansı