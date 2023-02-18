Depremde kaç ülke Türkiye'ye yardım gönderdi? Bakan Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından uluslararası yardımlar hakkında açıklama yaptı. Çavuşoğlu, 88 ülkenin deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti.

Depremde kaç ülke Türkiye'ye yardım gönderdi? Bakan Çavuşoğlu açıkladı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından uluslararası yardımlar hakkında açıklama yaptı. Çavuşoğlu, 88 ülkenin deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti. Çavuşoğlu şunları söyledi:

- Bugüne kadar yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102, 88 ülke bugüne kadar Türkiye'de sahada bize arama kurtarma, sahra hastanesi ya da sağlık ekipleriyle bize yardım etti. 23 ülke görevini tamamlayarak ayrıldı. Şu anda 65 ülke halen sahada. Toplam 11 bin 302 yabancı personel gelmişti. Bunlardan 5 bin 326'sı ayrıldı, 5 bin 377'si sahada bizlerle çalışıyorlar.
# Mevlüt Çavuşoğlu # deprem # Kahramanmaraş # ​Gaziantep
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