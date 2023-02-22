Depremde oluşan dev yarık mahalleyi ortadan ikiye böldü! Tam tamına 500 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğinde! Görenler gözlerine inanamadı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi ikiye bölündü. 500 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğindeki yarığı görenler hayrete düştü. İşte mahalleyi ve tarlaları ikiye bölen yarığın ardından bölgenin görünümü...
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, fay hattının geçtiği yerlerde oluşan yarıklar görenleri hayrete düşürüyor.
Söz konusu görüntülere son örnek Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi'nde görüldü. Mahalleden geçen fay hattının üzerindeki alanda yarık oluştu.
Yaklaşık 2 metre eninde, 500 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğindeki yarığın mahalleyi ve tarlaları ikiye böldüğü görüldü.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Ünlügedik, depremin ardından evlerinden çıkabilenlerin kendilerini can havliyle açık alana attıklarını söyledi.