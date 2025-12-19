'Depremden daha tehlikeli' diyerek uyardı: Uzman isimden korkutan senaryo

Küresel iklim değişikliklerinin de etkisiyle artış gösteren doğal afetler, Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik’in gündemindeydi. Özellikle geçtiğimiz hafta Uzak Doğu ve Endonezya’yı vuran, binlerce insanın yaşamını yitirmesine ve kaybolmasına yol açan trajedileri anımsatan Çelik, dere yataklarına kurulan şehirlerin saatli bir bomba gibi işlediğine dikkat çekti.

BİRÇOK ÜLKE MÜCADELE EDİYOR

Dünya genelinde yaşanan felaketlerin ortak noktasının su baskınları olduğunu belirten Çelik, durumun ciddiyetini şu sözlerle ortaya koydu: "Şu an baktığımız zaman, son dönemde dünyadaki en büyük sorunlardan biri sel felaketleridir. Bu sel felaketleri Endonezya bölgesi, Uzak Doğu ülkeleri, Suudi Arabistan, Kuzey Irak, Kıbrıs, Türkiye ve birçok ülkede etkili oluyor. Birçok ülke sel felaketiyle mücadele ediyor. İnşallah Türkiye’de böyle bir sorunla karşılaşmayız"

Endonezya’da yaşananların tesadüf olmadığını, aksine bilimin göz ardı edilmesinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Çelik, zemin etütlerinin hayati önemine değindi. Bölgedeki yapılaşma hatalarını mercek altına alan Çelik, "Baktığımız zaman özellikle Endonezya bölgesinde yaşanan felaketler, ilmin, bilimin ve jeoloji biliminin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Özellikle Jakarta bölgesine baktığımızda, tamamen bataklık ve dere yatağı üzerine kurulduğunu görüyoruz. Rakıma ve zemin etütlerine yeterince dikkat edilmemiş, dere yatakları göz ardı edilmiş" diye konuştu.

"DERE YATAKLARI DEPREMDEN DAHA RİSKLİ"

Olası bir şiddetli yağışta bilançonun korkunç boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulunan Fahri Çelik, dere yataklarındaki yapılaşmayı depremden bile daha büyük bir tehdit olarak nitelendirdi. Suyun eninde sonunda kendi yatağına döneceğini hatırlatan Çelik, sözlerini şöyle noktaladı: "Muhtemel bir yağmurda milyonlarca insan can kaybı yaşayabilir. Çünkü dere yatakları depremden daha tehlikeli ve daha risklidir diyebiliriz. Endonezya’da oluşan bu sel felaketi, bilim, ilim ve jeoloji biliminin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Derelerin zaman içerisinde zikzak çizerek geçtiği bilinmeden bu alanlarda şehirler kuruldu. Ancak sonunda dere, geçtiği yerden tekrar akacaktır"