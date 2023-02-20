Depremden dolayı işsiz kalanlara ne olacak?
Depremden dolayı işsiz kalanlara ne olacak? İşe gidemeyen depremzedeler rapor almalı mı? Peki iş yeri, yerle bir olan depremzedeler ne yapacak? Depremzedeleri işten çıkarma yasağı gelecek mi? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler…
Paradurumu.com sitesinde Fatma Seçkin'in hazırladığı habere göre Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 10 ilde yüz binlerce insan evini, işini kaybetti. Bu illerde zorunlu sigortaya tabi olarak çalışan 1 milyon 797 bin 329 işçi bulunuyor. Deprem illerindeki işçiler, Türkiye genelindeki zorunlu işçilerin yüzde 10.40’ını oluşturuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden etkilenen illerden on binlerce afetzedenin başka illere tahliyesini gerçekleştirdi. Memleketlerinde kalanların çok büyük kısmı da evinde oturamıyor.
Peki evini ve işini kaybeden afetzedeler için şimdi nasıl bir süreç başlıyor? Depremzedelerin işsizlik maaşı alması ve yarım çalışma ödemesi için başvuru şartları neler?
DEPREMDEN DOLAYI İŞSİZ KALANLAR NE YAPMALI?
Depremden önce sigortalı çalışan afetzedeler, işsizlik maaşı almaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerini 15 Şubat'ta gerçekleştirdi.
Ödemelerin gerçekleştirileceği açıklaması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Depremden etkilenen illerde; işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağı açıklamayla duyuruldu. Paylaşımda "Geçmiş olsun Türkiye" sözleri yer aldı.
DEPREMDEN DOLAYI İŞSİZ KALANLAR NEREYE BAŞVURACAK?
Ailesinin yanı sıra malını mülkünü de kaybeden birçok insanın maddi ve manevi ayağa kalkabilmesi için düzenli bir işe ve bir gelire ihtiyacı var. Bunun için bir yasal düzenleme bulunuyor. Deprem nedeniyle işini kaybedip işsiz kalan sigortalılara işsizlik maaşı bağlanabilmesi için gerekli şartları söz konusu…
Depremde işini kaybedip işsiz kalanlar;
Son 3 yılda en az 600 gün primi varsa,
600-899 günü olanlar 6 ay,
900-1079 günü olanlar 8 ay,
1080 günü olanlar 10 ay işsizlik maaşı alır, sağlık sigortasından yararlanabiliyor.
Bu dönemler için işsizlik maaşı en az 3 bin 12TL ile en fazla 6 bin 25 TL arasında değişiyor.
DEPREMZEDELERE İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMESİ NE KADAR YAPILIYOR?
İşsizlik maaşı ödemeleri yukarıda belirtilen prim gün sayısı çerçevesinde hesaplanıyor. Buna göre minimum 600 ile 899 gün arasında olanlar en az, 1080 üzeri prim gün sayısına sahip olanlar ise en fazla miktarla işsizlik maaşından faydalanabiliyor.
İşsizlik maaşı ödemeleri yapılırken en az 3 bin 12 TL, en fazla ise 6 bin 25 TL olarak vatandaşlara prim gün sayısına göre belirtilen ay kadar ödemeler yapılıyor.