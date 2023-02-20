Depremden dolayı işsiz kalanlara ne olacak?

Paradurumu.com sitesinde Fatma Seçkin'in hazırladığı habere göre Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 10 ilde yüz binlerce insan evini, işini kaybetti. Bu illerde zorunlu sigortaya tabi olarak çalışan 1 milyon 797 bin 329 işçi bulunuyor. Deprem illerindeki işçiler, Türkiye genelindeki zorunlu işçilerin yüzde 10.40’ını oluşturuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden etkilenen illerden on binlerce afetzedenin başka illere tahliyesini gerçekleştirdi. Memleketlerinde kalanların çok büyük kısmı da evinde oturamıyor.

Peki evini ve işini kaybeden afetzedeler için şimdi nasıl bir süreç başlıyor? Depremzedelerin işsizlik maaşı alması ve yarım çalışma ödemesi için başvuru şartları neler?