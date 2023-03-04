Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye ediliyor

Depreme dayanıklılık araştırması sonucu Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye ediliyor. Hastane Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi'nde hizmete devam edecek.

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Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye ediliyor - Resim: 1 1 4

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi'nde hizmete devam etmesi kararlaştırılan Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları devam ediyor.

Depreme dayanıklılık araştırması sonucu başlatılan tahliye süreci sürüyor.

Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye ediliyor - Resim: 2 2 4

Hastanenin acil kapısı önüne getirilen kamyona yüklenen malzemeler, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi'ne taşınıyor.

Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye ediliyor - Resim: 3 3 4

Taşınma sürecinin yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.

Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye ediliyor - Resim: 4 4 4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günü yaptığı açıklamada, depreme dayanıklılık araştırma çalışmalarının ülke genelinde yürütüldüğünü belirterek, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınarak hizmete devam edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı