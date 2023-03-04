Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye ediliyor

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi'nde hizmete devam etmesi kararlaştırılan Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları devam ediyor.

Depreme dayanıklılık araştırması sonucu başlatılan tahliye süreci sürüyor.