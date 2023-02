Depremi söndüren sismik izolatör nedir? Nasıl çalışır?

HANGİ BİNALARA DEPREM İZOLATÖRÜ YAPABİLİR?

Deprem izolasyonu teknolojisi, her tür binada ve yapıda kullanılabilir. Bunlar az katlı veya çok katlı binalar olabilir, hastane, AVM veya köprü tipi yapılar olabilir. Deprem izolasyon teknoljisinin her tür binada uygulanması mümkündür. Fakat şu an yaygın olarak kullanılan sismik izolatörler, özellikle yüksek periyotlu, yüksek binalarda çeşitli nedenlerden dolayı kullanılamamaktadır. Fakat yüksek yapılar için de izolatörlerden öte farklı sönümleyici araçlar ve yöntemler kullanılarak gerekli önlemler alınabilmektedir.