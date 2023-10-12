Depremin 9. Ayında Kızılay Dünya Büyükelçileriyle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı insanî yardımların 9 ayını geride bırakan Türk Kızılay'ı anlamlı bir etkinlik düzenledi. Hollanda Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte çeşitli ülkelerin büyükelçileri bir araya geldi.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Kızılay'ı yürüttüğü insanî yardımların 9. ayını geride bıraktı. Türk Kızılay'ının düzenlediği Together Towards Tomorrow etkinliğine birçok ülkenin büyükelçiliği katıldı.

Deprem felaketinin ardından çıkan bilanço, fotoğraf sergisinde hafızalarda bir kez daha canlandı.

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz depremin ardından büyütülen dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

- Geçen 9 ay boyunca dayanışma içinde durduk. Ancak, kış mevsimi yaklaşırken dayanışma ruhunu bırakmamalıyız. Felaket mağdurlarının ortaya çıkan ve gelişen ihtiyaçlarını tespit etmeye ve karşılamaya devam etmeliyiz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da etkinliğin konuşmacıları arasında yer aldı.

Etkinliğe Finlandiya, Portekiz gibi çeşitli büyükelçiler katıldı. Büyükelçiler yaptıkları konuşmalarda baş sağlığı dileklerini de iletti.

Çok Okunanlar
Hırvatistan Türkiye Maçı TRT 1 Canlı İzle!
Hırvatistan Türkiye Maçı TRT 1 Canlı İzle!
O Uçağın Nereden Kalktığı Açıklandı
O Uçağın Nereden Kalktığı Açıklandı
Galatasaraylı Icardi İhanete Mi Uğradı?
Galatasaraylı Icardi İhanete Mi Uğradı?
İstanbul'da 5 İlçede Saatlerce Su Kesintisi Yaşanacak! İşte İSKİ'ye göre Suyun Kesileceği İlçeler
İstanbul'da 5 İlçede Saatlerce Su Kesintisi Yaşanacak! İşte İSKİ'ye göre Suyun Kesileceği İlçeler
SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu?
SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu?
Öne Çıkanlar Ak Parti Tabanı da Ak Parti'nin Filistin Poliitikasına Karşı! Ak Parti Tabanı da Ak Parti'nin Filistin Poliitikasına Karşı! SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu? SON DAKİKA Van'da Deprem Mi Oldu?