Depremin 9. Ayında Kızılay Dünya Büyükelçileriyle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Kızılay'ı yürüttüğü insanî yardımların 9. ayını geride bıraktı. Türk Kızılay'ının düzenlediği Together Towards Tomorrow etkinliğine birçok ülkenin büyükelçiliği katıldı.



Deprem felaketinin ardından çıkan bilanço, fotoğraf sergisinde hafızalarda bir kez daha canlandı.



Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz depremin ardından büyütülen dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

- Geçen 9 ay boyunca dayanışma içinde durduk. Ancak, kış mevsimi yaklaşırken dayanışma ruhunu bırakmamalıyız. Felaket mağdurlarının ortaya çıkan ve gelişen ihtiyaçlarını tespit etmeye ve karşılamaya devam etmeliyiz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da etkinliğin konuşmacıları arasında yer aldı.



Etkinliğe Finlandiya, Portekiz gibi çeşitli büyükelçiler katıldı. Büyükelçiler yaptıkları konuşmalarda baş sağlığı dileklerini de iletti.



