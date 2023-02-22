Depremin ardından İstanbul'da iki ilçeye ilgi arttı

"RADYE TEMELİ OLAN BİNALARA TAŞINMAK GEREKİR"

Daire sahiplerinin depremzedelere yardımcı olmaları gerektiğini söyleyen Başaran, "Daire fiyatlarını yükseltmemeleri gerekiyor veya daha uyguna vermeleri lazım. Emlakçılar olarak da bizde elimizden geleni yapmamız lazım. 1999 sonrası evlere girmek gerekiyor ve radye temeli olan binalara taşınmak gerekir. Eski binalara deprem testi yapmak lazım" diye konuştu.

"FİYATLAR SABİT KALDI"

Başaran, hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının sabit kaldığını söyleyerek, "Bahçelievler bölgesinde 2+1 kiralık daire 7 bin lira ile 9 bin lira arasında değişiyor. Sıfır binalarda biraz daha yüksek, 12-13 bin lira bandında seyrediyor. Satılıkta ise 2+1 daire ortalama 2 milyon lira civarında seyrediyor" dedi.

KAYNAK: dunya.com