Depremin Malatya tarımına etkisi nasıl olacak? | Ziraat Odaları Birliği'nden Yunus Kılınç anlattı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da şehrin ekonomisinin en kısa sürede nasıl toparlanabileceği üzerine kafa yoruluyor.
Depremin akabinde yaşananla yıkımla beraber bazı şehirler ekonomik olarak zor durumda kaldı. Ziraat Odaları Birliği'nden Yunus Kılınç depremin ardından Malatya'da oluşan ekonomik durumdan ve tarımsal faaliyetlerin gidişatından bahsetti.