Depremler Çankırı'yı beşik gibi salladı

Çankırı halkı güne depremlerle başladı. Sabah saat 9.00'da 4,7 büyüklüğünde, hemen 3 dakika sonra ise 4.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Merkes üssü Çerkeş ilçesi olan ilk iki depremin ardından, saat 16.46'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremler Ankara ve Çevre illerde de hissedildi. Çankırı gün boyunca irili ufaklı depremlerle beşik gibi sallandı.

Deprem anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, depremde vatandaşların tedirgin olmasını gerektirecek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da vatandaşların ilk anda tedirgin olduğunu, ancak herhangi bir sorun bulunmadığını aktardı.

ulusal.com.tr