Depremler neden artıyor? Jeoloji Mühendisi Tatar açıkladı

Tatar, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herkesin bildiği gibi deprem, bir doğa olayıdır ve Türkiye bir deprem ülkesi. Depremler olacaktır, ancak ne zaman olacağını bilmek mümkün değil. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, arka arkaya gerçekleşti. Ancak İstanbul’daki depremin Maraş’la doğrudan bir ilgisi yok.