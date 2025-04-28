Depremler neden artıyor? Jeoloji Mühendisi Tatar açıkladı
Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremin, Anadolu levhasını harekete geçirerek bölgedeki deprem aktivitesinin artmasına yol açtığını belirtti.
Tatar, son günlerde yaşanan depremler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Tatar, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herkesin bildiği gibi deprem, bir doğa olayıdır ve Türkiye bir deprem ülkesi. Depremler olacaktır, ancak ne zaman olacağını bilmek mümkün değil. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, arka arkaya gerçekleşti. Ancak İstanbul’daki depremin Maraş’la doğrudan bir ilgisi yok.
İstanbul’un batı ucunda kırılmamış bir fay hattı vardı ve o bölgede deprem meydana geldi. Zamanını kesin olarak söylemek zor olsa da, bu fay hattının hâlâ kırılmamış bir bölgesi var, dolayısıyla yeni bir deprem olma olasılığı da bulunuyor."
Tatar, Adana'da da belirli bir periyotta deprem olduğunu vurgulayarak, "Adana’da depremler, 45 ila 60 yıl arasında gerçekleşiyor ve bu depremlerin şiddeti 6 ila 6,5 civarında oluyor. İstanbul'da ise beklenen depremin şiddeti, bana göre 6,5 ya da 7 büyüklüğünde olabilir" dedi.
Ayrıca, "Çok deprem görmemize rağmen maalesef bu konuda hızlıca unutuyoruz. Depremler olacak yerleri biliyoruz ve bu yüzden depreme dayanıklı binalar inşa etmemiz gerektiği çok önemli.
Eğer bu önlemleri alırsak, korkulacak bir şey yok. Türkiye, bir deprem ülkesi olduğu için bundan sonra da depremler olacaktır. Bu kaçınılmaz bir gerçek" dedi.
Tatar, son iki yılda yaşanan pek çok depremin aslında 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremleriyle bağlantılı olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş’taki iki büyük deprem, bir dizi artçı depreme yol açtı.
Bu depremler, Anadolu levhasını hareketlendirerek bugün yaşadığımız depremlerin sebebi oldu" şeklinde konuştu.