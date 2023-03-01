Depremlerle ilgili yalanlar ve gerçekler: 27-28 Şubat Deprem Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

6 Şubat’tan bu yana başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere çevre illerde meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili sosyal medyada iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Söylenen yalan iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından çürütülüyor. Son olarak 8 yalan ve gerçeğin paylaşıldığı 27-28 Şubat Deprem Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. İşte o yalanlar ve gerçekler…