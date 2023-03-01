Depremlerle ilgili yalanlar ve gerçekler: 27-28 Şubat Deprem Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
11 ili etkileyen depremlerin ardından ortaya atılan yalanlarla ilgili gerçekler açığa çıkarılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 27-28 Şubat Deprem Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. İşte ortaya atılan 8 yalan ve 8 gerçek
6 Şubat’tan bu yana başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere çevre illerde meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili sosyal medyada iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Söylenen yalan iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından çürütülüyor. Son olarak 8 yalan ve gerçeğin paylaşıldığı 27-28 Şubat Deprem Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. İşte o yalanlar ve gerçekler…
1) “Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, hükümetin deprem politikalarını eleştirdiği için gözaltına alındı” iddiası
YALAN
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın gözaltına alınmasına ilişkin, “Hükümetin deprem politikalarını eleştirdiği için gözaltına alındı” iddiası ortaya atıldı.
GERÇEK
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından, “Deprem bölgesine ilk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş” şeklinde asılsız iddialarda bulunmuştur.
Ercan, Türk Ceza Kanunu’nun 267 ve 216’ncı maddeleri kapsamında, “İftira, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınmıştır.
Ercan’ın iddiaları OHAL bölgesinden yayıldığı için fiil, 2935 Sayılı OHAL Kanunu’nun 25- a/2 bendinde düzenlenen, Asılsız Haber Yayma Suçu ve TCK 217/A maddesinde düzenlenen Halka Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçu düzenlemeleri kapsamında da değerlendirilmektedir. Hukukçular tarafından, savcılığın soruşturmayı bu sevk maddeleri üzerinden ilerleteceği, bu maddelerde ceza üst sınırının 3 yıla kadar düzenlenmesi nedeniyle hakim tarafından tutuklamaya dahi hükmedilebileceği öngörülmektedir.
2) “Depremde İskenderun Devlet Hastanesi’nin jeneratörleri çalışmadığı için birçok hasta hayatını kaybetti” iddiası
YALAN
Bazı basın yayın organlarında “Depremde İskenderun Devlet Hastanesinin jeneratörleri çalışmadığı için birçok hasta hayatını kaybetti” iddiası yer aldı.
GERÇEK
İskenderun Devlet Hastanesi depremde yıkıma uğramıştır. Bu nedenle hastanede can kayıpları yaşanmıştır. Dolayısıyla can kayıplarının sebebi elektrik kesintisi değil, hastane binasında meydana gelen yıkımdır.
3) “Binaların yapı kimlik belgesinin olmadığı” iddiası
YALAN
“Binaların yapı kimlik belgesinin olmadığı” iddiası bazı kesimler tarafından dile getirildi ve basın yayın organlarında habere konu oldu.
GERÇEK
23 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin, “yapılara sertifika verilmesi konu başlıklı” 31’inci maddesinin 2’nci fıkrasıyla, Bina Kimlik Sertifikası (BKS) projesi hayata geçirilmiş ve 2021 yılının ikinci yarısından itibaren uygulamaya konmuştur.