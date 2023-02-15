Depremzede: "Bacağımı kessem mi diye düşündüm"

Adıyaman'da, 3 gün kaldığı enkazdan Zonguldakçı madencilerin çabasıyla kurtulan genç kız, kendisini kurtaran kahramanlarla buluştu. Hatay'da bulduğu testere sayesinde göçükten kurtulan vatandaş, enkaz altındaki yaşam mücadelesini anlattı. Hatay'da görev yapan kurtarma ekibi, enkazdan 70 saat sonra kurtardıkları kadının kendilerini sakinleştirmeye çalışmasını unutamıyor. İşte depremzedelerin Depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay’da, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, 167 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.



Ekip, enkaz altından 70 saat sonra kurtardıkları kadının "Kendinizi riske atmayın, size bir şey olmasın." diye kendilerini sakinleştirmeye çalışmasını unutamıyor. Görev değişimi sonrası Konya'ya dönen ekipten İbrahim Sezer Kısa, kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlattı.



Depremde, Hatay’da kaldığı otelden kaçmaya çalışırken göçük altında sıkışan ve bulduğu bir testere sayesinde kurtulan Adnan Fırat Albayram, enkaz altında kaldığı 6 saati anlattı.



İlk başta “çıkamayacağını” düşündüğünü böyleyen Albayram, telefonunun ışığıyla etrafa baktığında molozların arasında bir testere görmüş. Alüminyum korkulukları kesebilmek için yaklaşık 2 buçuk saat mücadele vermiş…



Albayram, göçükten bacağını kurtardıktan sonra sürünerek kaldığı odaya ulaştığını, dışarıya bağırdığını, sesini duyan üç kişinin yardımıyla binadan atlayarak yıkıntıdan çıktığını aktardı.



Adıyaman’da 3 gün boyunca enkaz altında kalan Songül Göksu’yu, Zonguldaklı madenciler saatler süren titiz çalışmalar sonucunda göçük altından kurtarmıştı.



Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Göksu, kendisini hayata bağlayan kahramanlarıyla ilk kez hastane odasından görüntülü görüşme aracılığıyla buluştu. Duygu yüklü diyalogların yaşandığı görüşme sırasında enkaz başında görev yapan madenciler, Göksu'ya sağlık durumunu sordu.



Göksu'nun iyi olduğunu görünce sevinen madenciler, genç kıza ziyaret sözü verdi.



