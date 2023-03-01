Depremzede kuaför afeti unutmak ve unutturmak için makası eline aldı

Depremzede vatandaşlardan bazıları Karaman’da öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Onlardan biri de 28 yaşındaki kuaför Ayşe Nida Alımsatıcı. O, makasını eline aldı, yurttaki kadın ve çocukların kişisel bakımlarını yapıyor.



Bir çocuk annesi kuaför, depremin etkisinden biraz olsun uzaklaşabilmek ve depremzedelerin kendilerini iyi hissetmelerine katkı sağlıyor.



Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi Şeyma Yıldırım, depremde yakınlarını kaybetti. Şimdi o, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Kalyon Konteyner Kent'te bulunan "Umut Çadırı"nda çocuklara gönüllü hizmet veriyor.



Yıldırım, çeşitli oyunlar oynadığı çocuklara destek oluyor.



Tekirdağ'ın Saray ilçesi Küçükyoncalı Mahallesi'nde yaşayan Balkan göçmenlerinin torunları, depremlerde evi yıkılan, 6 kişilik Gaziantepli Demir ailesine sıcak bir yuva ve iş olanağı sağladı.



Küçükyoncalı Mahalle Muhtarı İrfan Gündüz, vatandaşların ve hayırseverlerin de yardımıyla mahallede kullanılmayan sağlıkevini depremzedelerin konaklayacağı şekilde hazırladı.



Sağlıkevinin içerisine sobadan mutfak gereçlerine kadar tüm eşyalar özenle yerleştirildi.



