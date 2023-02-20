Depremzede öğrenciler İstanbul'da derse başladı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle İstanbul'a gelen depremzede öğrencilerin kentteki okullara kayıtları alındı.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminin yarıyıl tatilinin deprem nedeniyle verilen arayla birleşmesinin ardından depremin etkilediği illerden gelen 2 bin 437 öğrenci, kentte yerleştirildikleri okullarda ikinci döneme başladı.

Öte yandan İstanbul'da 7 bin 446 okulda, 104 bin 344 derslikte 183 bin 86 öğretmen ve 3 milyon 123 bin 255 öğrenci, okullarına döndü.

Öğrencilerden 283 bin 760'ı resmi ve özel okul öncesinde, 964 bin 147'si ilkokulda, 885 bin 764'ü ortaokulda, 989 bin 584'ü de lisede eğitim görüyor.

"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yurtlarda kalan 476 depremzede öğrencinin İstanbul'da dersbaşı yaptığını belirtti.

Paylaşımına, yurtta kalan öğrencilerin hazırlığı ve servisle okula getirilmelerine ilişkin videoya da yer veren Yerlikaya, "Bu sabah İstanbul'umuzdaki 3 milyonu aşkın öğrencimizle birlikte deprem bölgelerinden gelen ve yurtlarımızda misafir ettiğimiz 476 yavrumuz dersbaşı yaptı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın 2. Dönemi hayırlı olsun. Yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.