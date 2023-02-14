Depremzedelere günde 60 bin uyku tulumu üretecekler
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olgunlaşma enstitüleri, halk eğitim merkezleri ve meslek liseleri tarafından depremzedelere gönderilmek üzere günlük 60 bin uyku tulumu üretilecek.
Kahramanmaraş merkezli ve toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrası Ankara Olgunlaşma Enstitüsünün de bütün olanakları seferber edildi.
Depremin yıkıcı etkisinin yanı sıra soğuk hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kalan depremzedelerin acil olarak ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesine öncelik verdiklerilen kurumda ilk günden itibaren bölgeye battaniye, bere, boyunluk, atkı, şal ve iç çamaşırları gönderildi.
Milli Eğitim Bakanlığı projesi kapsamında pazartesi gününden itibaren de uyku tulumu üretmeye başlanan kurumda 50 usta öğretici deprem bölgesine gönderilecek ürünler için çalışıyor. Öğrenciler de çalışmalara destek veriyor.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olgunlaşma enstitüleri, halk eğitim merkezleri ve meslek liseleri tarafından depremzedelere gönderilmek üzere günlük 60 bin uyku tulumu üretilecek.