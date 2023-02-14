Depremzedelere günde 60 bin uyku tulumu üretecekler

Depremin yıkıcı etkisinin yanı sıra soğuk hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kalan depremzedelerin acil olarak ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesine öncelik verdiklerilen kurumda ilk günden itibaren bölgeye battaniye, bere, boyunluk, atkı, şal ve iç çamaşırları gönderildi.