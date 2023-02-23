Depremzedelere ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislere geçici olarak yerleştirilen afetzedeler, buralardaki konaklama ve yemek ücretlerinden muaf tutulacak.

Karar, depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak.