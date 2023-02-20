Depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili soru ve cevaplar: İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan 7 soruyu ve yanıtlarını paylaştı
Depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin akıllardaki sorulara İçişleri Bakanlığı açıklık getirdi. İçişleri Bakanlığı, yardımlara ilişkin sıkça sorulan 7 soruyu ve yanıtlarını paylaştı. İşte depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları...
İçişleri Bakanlığı, depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sıkça sorulan soru ve cevapları paylaştı. İşte Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan, sıkça sorulan 7 soru ve cevapları...
1- Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?
Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir.
Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte ayrıca ödeme durumu e-Devlet "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" sayfasından öğrenilebilmektedir.
2- Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?
Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.
3- Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?
İkamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacaktır. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.
Not: Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlarımız taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.