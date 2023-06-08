Dere kenarında eşyaları bulundu! Rize'de kaybolan şizofreni hastası kadını arama çalışması başlatıldı
Rize'nin İkizdere ilçesinde 44 yaşındaki şizofreni hastası bir kadın kayboldu. Kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı.
İlçeye bağlı Ilıca köyünde bugün annesi ve ablasıyla birlikte ot toplamak için dere kenarına giden Hatice Tekin kayboldu.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri, Tekin'in kaybolduğu alanı incelemeye aldı.
Dere kenarında ayakkabı ve yeleği bulunan kadın için arama çalışmaları sürüyor.
Tekin'in, dün İstanbul'dan Rize'nin İkizdere ilçesine geldiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu AjansıBurdur'da facia gibi kaza Fatih'te silahlı çatışma Düzensiz göçmenleri taşıyan araç alev aldı Ordu'da 94 noktada heyelan oldu