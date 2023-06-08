Dere kenarında eşyaları bulundu! Rize'de kaybolan şizofreni hastası kadını arama çalışması başlatıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde 44 yaşındaki şizofreni hastası bir kadın kayboldu. Kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı.

Dere kenarında eşyaları bulundu! Rize'de kaybolan şizofreni hastası kadını arama çalışması başlatıldı
Sağanak nedeniyle mahsur kalan kişileri arama çalışması / 2019 / Rize / Anadolu Ajansı
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İlçeye bağlı Ilıca köyünde bugün annesi ve ablasıyla birlikte ot toplamak için dere kenarına giden Hatice Tekin kayboldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri, Tekin'in kaybolduğu alanı incelemeye aldı.

Dere kenarında ayakkabı ve yeleği bulunan kadın için arama çalışmaları sürüyor.

Tekin'in, dün İstanbul'dan Rize'nin İkizdere ilçesine geldiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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