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Dere yatağı işgal edildi, çam ağaçları söküldü

Haberimiz İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarıçalı köyünden... Köyün sınırlarındaki dere yatağının çevresi kimliği bilinmeyen kişilerce tel örgülerle çevrildi. Dereyatağı çevresindeki çam ağaçları söküldü. Dertli köylüler Ulusal Kanal'a ulaştı, "sesimizi duyurun" dediler

Dere yatağı işgal edildi, çam ağaçları söküldü

İzmir Kemalpaşa ilçesi Sarıçalı Mahallesindeki dere yatağına yakın bir bölge kimliği belirsiz kişiler tarafından çevrildi. Köy sakinleri tel örgüyle çevrilen bölgeye giren iş makinalarının çam ağaçlarına zarar verdiğini söyledi.

Tekke çayının hemen yanında bulunan arazinin tapu kadastroda bir parsel numarası yok. Mahalle sakinleri bu bölgenin yasalara göre özel şahıslar tarafından işletilemeyeceğini düşünüyorlar.

Köylüler 1 Haziranda bölgeye giren iş makinalarının yıllardır dikili olan ağaçlara zarar verdiklerini söylüyor. 

Sarıçalı Köy Muhtarı Şinasi Bulut Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine Başvurduklarını dile getirdi ve sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiğini dile getirdi.


HABER: UFUK AKKAYA
KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #izmir
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