Rize'de, şiddetli yağışların ardından gündeme gelen 7 katlı bina için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkım kararı alındı.

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde yaklaşık 2 ay önce şiddetli yağışın ardından Mustafa Yazıcı'ya ait 7 katlı bina, basında yer almasının ardından tartışma konusu olmuştu.



Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan sel felaketinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile binanın durumu hakkında görüştüklerini belirterek, "Karşılıklı anlaşarak yıkım kararı verildi. Devletimiz bizi mağdur etmeyecek. Bu konuda bize yardımcı olanlara teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta kesin protokollerinin imzalanmasının ardından gerekli işlemler başlatılacak." dedi.



Öte yandan, İl Özel İdaresi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, bölgedeki kaçak ve uygunsuz yapıların tespiti için çalışmalarını sürdürdüğü de kaydedildi.

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