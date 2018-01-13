Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu kısmen trafiğe kapandı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan kar yağışı, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.



Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu kısmen trafiğe kapandı.

Birçok araç yolda mahsur kalırken, Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Ekipler tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürürken, kar kalınlığı; Kofçaz ilçesinde 10, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 20, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.



Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.