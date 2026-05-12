Derenin rengi değişti: Arnavutköy’de korkutan görüntü

Mahalle sınırları içerisinden geçen derenin suyunun aniden yeşil renge bürünmesi, bölge halkı arasında büyük bir paniğe yol açtı. Suyun rengindeki bu keskin değişimle birlikte yayılan ağır koku, mahalledeki yaşam kalitesini durma noktasına getirdi.

NENEHATUN MAHALLESİ’NDE AĞIR KOKU VE RENK DEĞİŞİMİ

Derenin üst kısımlarında normal renginde akan suyun, mahalle içerisindeki belirli bir noktadan itibaren parlak yeşil bir tona dönüştüğü gözlemlendi. Bu ani değişimin ardından bölgeyi kaplayan yoğun ve geniz yakan koku, çevre sakinlerinin dışarı çıkmasını bile zorlaştırdı. Vatandaşlar, koku nedeniyle evlerinin pencerelerini dahi açamadıklarını ve bölgede nefes almanın imkansız hale geldiğini belirtti.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN KİMYASAL ATIK ŞÜPHESİ

Olayın yaşandığı bölgede toplanan mahalle sakinleri, bu durumun dereye kaçak olarak boşaltılan kimyasal maddelerden kaynaklandığını iddia etti. Suyun doğal olmayan bir hızla ve keskin bir tonda renk değiştirmesi, sanayi atığı şüphesini güçlendirdi. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yetkililere seslenerek suyun kaynağının acilen araştırılmasını ve numune alınarak kirliliğin nedeninin saptanmasını talep etti.