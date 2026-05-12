Derenin rengi değişti: Arnavutköy’de korkutan görüntü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yer alan Nenehatun Mahallesi, bugün sabah saatlerinde endişe verici bir çevre kirliliği haberiyle sarsıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Derenin rengi değişti: Arnavutköy’de korkutan görüntü
Yayınlanma:

Mahalle sınırları içerisinden geçen derenin suyunun aniden yeşil renge bürünmesi, bölge halkı arasında büyük bir paniğe yol açtı. Suyun rengindeki bu keskin değişimle birlikte yayılan ağır koku, mahalledeki yaşam kalitesini durma noktasına getirdi.

NENEHATUN MAHALLESİ’NDE AĞIR KOKU VE RENK DEĞİŞİMİ

Derenin üst kısımlarında normal renginde akan suyun, mahalle içerisindeki belirli bir noktadan itibaren parlak yeşil bir tona dönüştüğü gözlemlendi. Bu ani değişimin ardından bölgeyi kaplayan yoğun ve geniz yakan koku, çevre sakinlerinin dışarı çıkmasını bile zorlaştırdı. Vatandaşlar, koku nedeniyle evlerinin pencerelerini dahi açamadıklarını ve bölgede nefes almanın imkansız hale geldiğini belirtti.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN KİMYASAL ATIK ŞÜPHESİ

Olayın yaşandığı bölgede toplanan mahalle sakinleri, bu durumun dereye kaçak olarak boşaltılan kimyasal maddelerden kaynaklandığını iddia etti. Suyun doğal olmayan bir hızla ve keskin bir tonda renk değiştirmesi, sanayi atığı şüphesini güçlendirdi. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yetkililere seslenerek suyun kaynağının acilen araştırılmasını ve numune alınarak kirliliğin nedeninin saptanmasını talep etti.

İzmir’de yürek yakan kaza! Topunu almak isterken okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiİzmir’de yürek yakan kaza! Topunu almak isterken okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

arnavutköy dere
Günün Manşetleri
2014 ALS soruları için düğmeye basıldı
Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli
DEAŞ’ın kripto kasasına darbe
İBB Ağaç A.Ş. operasyonunda son durum
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı
Saadet Partisi Genel Başkanı Ulusal Kanal’a konuştu
Burcu Köksal yarın AK Parti’ye katılıyor
Aydın’da usulsüz rapor skandalı
Trump hayal kırıklığını itiraf etmek zorunda kaldı!
8,7 Milyar Liralık "Kirli Çark" darmadağın edildi!
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Mayıs Salı güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Mayıs Salı güncel rakamlar
350 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 350 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Gazete manşetleri 12 Mayıs Salı Gazete manşetleri 12 Mayıs Salı
Sürücülere gece yarısı şoku! Motorine dev zam geldi Sürücülere gece yarısı şoku! Motorine dev zam geldi