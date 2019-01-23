Deri ve Deri konfeksiyoncuları İzmir Fuarında buluştu. Fuar’da yeni sezon ürünlerini tanıtan firma sahipleri sektördeki son gelişmeleri Ulusal Kanal’a anlattı. Dolar kurunun artışının etkilendiği sektörü ayakta tutan en önemli faaliyet ihracat. Yoğun olarak Rusya’ya ürün ihraç eden üreticiler AKP Hükümetinin Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi taraftarı

Kış aylarında üzerimize yakışarak giydiğimiz deri montlar İzmir’de yeni sezon ürünleriyle görücüye çıktı.Deri ve Deri Konfeksiyoncuları fuarı İzmir’de açıldı.İhracatın bol olduğu deri sektöründe de işler göründüğü kadar iyi değil. Dolar kurunda ki artış girdi maliyetilerini bu sektörde de etkiledi.Artan maliyetlerden dolayı üreticiler iç piyasaya satışta zorlandıklarını dile getirdi.Firma sahipleri ürettikleri ürünlerin yüzde 70’ini ihraç ediyor. İhraç edilen ülkelerin başında ise Rusya var.Türkiye ve Rusya arasında ki uçak kriziyle sektör durma noktasına geldi. Üreticiler iktidarın son dönemde ki Rusya ile ilişkileri düzeltmesinin deri ve deri konfeksiyonu piyasasını da canlandırdığını dile getirdi.Yogun olarak Rusyaya ihracatın yapıldığı sektörde üreticiler Rusya ile ilişikileri daha fazla geliştirilmesi taraftarı.