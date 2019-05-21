Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Deriner Barajı'nda dolusavaklardan su bırakıldığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Deriner Barajı'nda dolusavaklardan su bırakıldığını bildirdi. Deriner Barajı'ndan 20 Mayıs tarih ve 18.15 saati itibari ile dolusavaklardan ortalama 600 metreküp-saniye Borçka Barajı rezervuar alanına üretimsiz su bırakılacak.



DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahası içerisinde bulunan barajlarda üretim yapılmaması nedeniyle yıllık işletme programının üzerinde rezervuarlarda yükselme meydana geldiği belirtildi.



Gürcistan Achar Enerji tarafından Kirnati ve Khelvachauri HES'lerinin işletmesinin membadaki Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarına göre yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu barajlarda üretim yapılmaması dolayısıyla kendilerinin de üretim yapamadığını belirtmişlerdir. Gürcistan tarafındaki söz konusu HES'lerin 360-400 metreküp/saniye debiye göre işlettiklerini, feyezandan dolayı bu değerin üzerinde debi bırakıldığında batık çalışmadan dolayı enerji kayıpları olacağı belirtilerek 360-400 metreküp/saniye su bırakılması talep edilmiştir."



Açıklamada, bu talebi mümkün olduğunca yerine getirebilmek için Borçka ve Muratlı barajlarının rezervuarlarında öteleme yapılarak mansaba kontrollü su aktarıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunun için Muratlı Barajı'ndan 20 Mayıs tarihi saat 12.00 itibari ile iki türbin çalıştırılarak 360 metreküp/saniye su mansaba deşarj edilmektedir. Borçka Barajı'ndan 20 Mayıs tarihi saat 12.00 itibari ile bir türbin çalıştırılarak aynı zamanda dolusavaktan deşarj edilmek üzere toplam 500 metreküp/saniye su mansaba Muratlı Barajı'nın rezervuar alanına bırakılmaktadır. Deriner Barajı 20 Mayıs tarih ve 18.15 saati itibari ile dolusavaklardan ortalama 600 metreküp-saniye Borçka Barajı rezervuar alanına üretimsiz su bırakılacaktır. Muratlı Barajından deşarj edilen su miktarı üretimle birlikte dolusavak kullanılarak 20 Mayıs tarih saat 20.00 itibari ile 360 metreküp/saniyeden 450 metreküp/saniyeye çıkarılacaktır."



Açıklamada, ayrıca Deriner Barajı ile ilgili ilerleyen zamanlarda tekrar durum değerlendirilmesi yapılacağına işaret edilerek, "Her üç barajın rezervuar seviyeleri anlık olarak değerlendirilip Deriner Barajı'nın rezervuarına gelen akıma göre ilerleyen zamanlarda tekrar durum değerlendirmesi yapılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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