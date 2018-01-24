Amasya Üniversitesinde bütünleme sınavlarına çalışan öğrencilere ücretsiz döner ve ayran ikram ediliyor

Amasya Üniversitesi, bütünleme sınavları döneminde üniversitenin kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere her akşam döner ve ayran ikram etmeye başladı.



Üniversitedeki uygulama kapsamında Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, aşçı önlüğü giyerek öğrencilere döner ve ayran ikram etti.



Orbay gazetecilere yaptığı açıklamada, bütünleme döneminde bir nebze olsun öğrencileri rahatlatmak ve onlara destek vermek amacıyla döner ve ayran ikramı başlatıldığını söyledi.



Orbay, bütünleme sınavları süresince uygulamanın devam edeceğini belirterek, "Birinci dönem final döneminde arkadaşlarımıza ücretsiz olarak kahvaltı, börek, çörek ikramında bulunmuştuk. Bu tür ikramların bütünlemede de devam edeceğini söylemiştik. Finalde başarılı olan öğrencilerimizi, ailelerinin güzel yemekleriyle buluşturduk. Bütünlemeye kalan arkadaşlarımıza da üniversitemizin yemekhanesinde döner ikramında bulunduk." diye konuştu.



Öğrencilerin, eğitim ve öğretim alanlarında olduğu kadar sosyal ve kültürel faaliyetlerinden de sorumlu olduklarını dile getiren Orbay, öğrencilere bütünleme sınavlarında başarı diledi. Orbay, "Ben hiç bütünlemeye kalmadım. Devletimizin gücü ekonomik anlamda geliştikçe bu tür imkanlar da gelişiyor. Benim dönemimde böyle şeyler yoktu. Bugün var, yarın daha güzel şeyler olacaktır." dedi.



Öğrencilerden Gamzegül Özsu, "Sınav haftalarında genellikle ders çalışarak sabahlıyoruz. Böyle bir ikramın yapılması bizim için çok güzel oldu. Rektörümüzün bizi düşünmesi, bize değer vermesi çok güzel. Rektörümüze teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.