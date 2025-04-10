Dev kanatlı sessiz avcı: Puhu ilk kez bu kadar net görüntülendi

Dr. Türkoğlu, özellikle kayalık yamaçlar ve dağlık bölgelerde yaşayan bu nadir türün gözlemlenmesinin son derece zor olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Puhular nadiren açık alanlarda tünerken görülebilir. Bu nedenle doğal ortamında bu kuşu görüntülemek çok kıymetliydi. Uzun süren gözlem ve bekleyişin ardından, adeta türün portresini çekmeyi başardık. Puhu, dünyanın en büyük baykuş türlerinden biridir. Avrasya genelinde geniş bir dağılım alanına sahip. Kanat açıklığı 188 santimetreye, ağırlığı ise 4 kilograma kadar ulaşabiliyor. Bu cüssesi nedeniyle İngilizcede ‘kartal baykuşu’ olarak adlandırılıyor.”

Puhu baykuşunun av tercihleri hakkında da bilgi veren Türkoğlu, “Başlıca avları arasında fare, sıçan, tavşan, gelincik, sansar ve kirpi gibi memeliler yer alıyor. Uygun koşullarda sürüngenler ve diğer kuşları da avlayabiliyor” dedi.

Dr. Türkoğlu, bu karelerin sadece estetik değil, doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalık açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Puhu baykuşunun bu şekilde görüntülenmesi, hem bilimsel çalışmalar hem de koruma çabaları açısından büyük değer taşıyor. Bu kayıt, nadir türlerin korunmasına yönelik olarak ülkemizde daha fazla yatırım yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.”