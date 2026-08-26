Dev operasyon! X-ray taramasına takılan araçtan 288 kilo uyuşturucu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan 287 kilo 910 gram esrar ele geçirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dev operasyon! X-ray taramasına takılan araçtan 288 kilo uyuşturucu çıktı
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan 287 kilo 910 gram esrar ele geçirdi. Romanya üzerinden Türkiye'ye giriş yapan şüpheli araç, ekiplerin risk analizi ve teknik takibi sayesinde durduruldu.

ROMANYA'DAN BURSA'YA GİDEN ARAÇ TAKİBE ALINDI

Bakanlık tarafından yapılan resmî açıklamaya göre operasyon, 24 Ağustos 2026 tarihinde sabah saat 05.46 sularında gerçekleşti. Romanya’dan Türkiye’ye giriş yaparak Bursa istikametine gitmeyi hedefleyen araç, Hamzabeyli Gümrük Sahası'na girdiği anda risk analizi kriterleri kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi ve takibe alındı.

X-RAY TARAMASINDA ŞÜPHELİ YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

Gümrük Muhafaza personeli tarafından X-ray tarama sistemine sevk edilen araçta olağan dışı şüpheli yoğunluk belirlendi. Bunun üzerine arama hangarına çekilen araçta yapılan detaylı ve fiziki aramalarda, özel bölmelere gizlenmiş halde toplam 287 kilogram 910 gram esrar ele geçirildi.

EDİRNE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yakalanan uyuşturucu maddeye el konulurken, uluslararası uyuşturucu sevkiyatının bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü adli tahkikat başlatıldı.

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