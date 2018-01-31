Panama bandıralı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platform İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayamadı.

Dev platform saat 10.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaştığı sırada duran platformun alçaltılması için su çekme işlemi yapıldı. Ancak işlem uzun sürdü.



Yaklaşık 5 saat köprü yakınında bekleyen platform, yönünü tekrar Marmara Denizi'ne çevirdi.



Platformun gece geçişine izin verilmediği için geri çevrildiği öğrenildi. Marmara açıklarında demirleyecek platformun, Boğaz'dan geçişinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.





Petrol platformu taşıyan gemi Marmara'ya geri döndü

İSTANBUL (AA) - Petrol arama platformu taşıyan 110 metrelik kuleleri olan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayamadı.



Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki "GSP Saturn" isimli petrol platformunu çeken Norveç bandıralı GSP Antares, İstanbul Boğazı'ndan geri döndü.

Platform gemi tarafından Yenikapı açıklarına çekildi.



Köstence Limanı'na gidecek geminin ne zaman hareket edeceğine ilişkin bilgi verilmedi.



