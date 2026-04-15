Dev proje yarın açılıyor! Bakan Uraloğlu: 30 dakikalık yol 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan Çorum-Laçin Yolu ile Kırkdilim Tünellerinin resmi açılışının 16 Nisan Perşembe günü yapılacağını duyurdu. İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında yer alan Çorum'da, D-100 Devlet Yolu'na bağlantıyı sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık Yolu'nun standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmaların 25 kilometrelik etabı tamamlandı.

BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARTLARINA YÜKSELTİLDİ

Bakan Uraloğlu, bölgedeki yol yapım faaliyetlerinin kapsamını aktararak tamamlanan kısımların standartlarının artırıldığını belirtti. Uraloğlu, “Şehrimizin D-100 Devlet Yolu’na bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık Yolu’nun standartlarını yükseltmek için çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda Çorum-Laçin arasında kalan 25 kilometrelik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükselttik.” ifadelerini kullandı.

KIRKDİLİM GEÇİŞİNE ÜÇ ÇİFT TÜP TÜNEL

Güzergahın Çorum ile Laçin arasında kalan kesiminde, daha önce 40 viraj ile geçilebilen Kırkdilim mevkisinde kapsamlı bir altyapı çalışması yürütüldü. Bölgenin coğrafi zorluklarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, inşası biten tünellerin güvenlik açısından önemini vurguladı:“Özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği Kırkdilim Geçişi’ne üç çift tüp tünel inşa ettik. Toplam uzunluğu 4 bin 99 kilometre olan tüneller ile heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçtik.”

Proje dahilinde hizmete girecek tünellerden T-1 Tüneli'nin bin 389 kilometre, T-2 Tüneli'nin bin 157 metre ve T-3 Tüneli'nin ise bin 553 metre olduğu belirtildi.

SEYAHAT SÜRESİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Hizmete sunulan 25 kilometrelik yolun, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyerek ticaret, turizm ve yaşam kalitesini artırması hedefleniyor. Projenin sağlayacağı zaman ve maliyet tasarrufuna değinen Uraloğlu, çevresel faydaları da ekleyerek şu açıklamada bulundu:“Yolumuz ile Çorum-Laçin arasında seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tüneller ile zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 418 Milyon lira tasarruf da edeceğiz. Ayrıca, çevreye zararlı karbon emisyonu da 3 bin 420 ton azaltacağız”