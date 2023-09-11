Devegeçidi Baraj Gölü can çekişiyor! Suyun yarıdan fazlası kaybedildi

Yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yağış azlığı nedeniyle Diyarbakır’daki Devegeçidi Baraj Gölü suyunun yarıdan fazlasını kaybetti. Doluluk oranı 3 ayda yüzde 65'ten 27'ye kadar geriledi.

DEVEGEÇİDİ BARAJ GÖLÜ ALARM VERİYOR!

Devegeçidi Çayı üzerinde bulunan 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölünde tatlı su balıkçılığı yapılıyor. Tarımsal sulama amaçlı kullanılan gölde, göçmen kuşlar, Fırat ve su kaplumbağası gibi birçok canlı yaşıyor.

Baraj gölü, son iki yılda yağış azlığı ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmayla zaman zaman kuruma noktasına geldi. Kentte yaz aylarında yapılan sulamanın yanı sıra sıcak hava ve yağış azlığının etkisiyle baraj gölünün doluluk oranı yüzde 27'ye düştü.

Gölde haziran ve eylül ayında çekilen görüntüler, su seviyesindeki düşüşü gözler önüne serdi.

Uzmanlar, kuraklığın etkilerini azaltmak için alınabilecek tedbirlere dikkat çekiyor.