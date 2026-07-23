Devlet Hastanesi'nde zehirlenme paniği! Trileçe yiyen 50 kişi rahatsızlandı

Samsun'un Bafra ilçesindeki Bafra Devlet Hastanesi'nde öğle yemeği servisinin ardından toplu bir rahatsızlanma vakası meydana geldi. Yemek menüsünde yer alan trileçe tatlısını tüketen hastane çalışanları ve öğrencilerden oluşan grupta bir süre sonra fiziksel şikayetler baş gösterdi. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı belirtileri yaşayan 50 kişi, görev yaptıkları Bafra Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'ne başvurdu.

40 PERSONEL VE 10 STAJYER ÖĞRENCİ ACİLE AKIN ETTİ

Acil serviste hızla tedavi altına alınan kişilerin 40'ının hastanede görevli personel, geriye kalan 10 kişinin ise hastanede bulunan stajyer öğrenciler olduğu tespit edildi. Zehirlenme şüphesiyle tıbbi müdahalede bulunulan 50 kişinin genel sağlık durumlarının şu an için iyi olduğu öğrenildi.

Toplu vakaların ardından hastane yönetimi ve ilgili birimler tarafından gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine derhal inceleme başlatıldı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, şahısların yaşadığı rahatsızlığın toplu olarak tüketilen trileçe tatlısından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın kesin çıkış nedeninin bilimsel olarak ortaya konulabilmesi amacıyla söz konusu tatlıdan numuneler alındı ve detaylı inceleme yapılmak üzere laboratuvara sevk edildi.

Yaşanan zehirlenme şüphesi vakasının tüm yönleriyle aydınlatılması için hem sağlık ekipleri hem de idari birimler harekete geçti. Başlatılan çok yönlü idari ve adli soruşturma aktif olarak devam ederken, çıkacak laboratuvar sonuçlarının sürecin ilerleyişini belirlemesi bekleniyor.