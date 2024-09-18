Devlet kapattı DEM Parti yeniden açtı

Küçük yaştaki çocuklara örgütsel propaganda yapıldığı gerekçesiyle devletin kapattığı Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, DEM Partili belediyeler tarafından yeniden açıldı. Belediyelerdeki işine son verdiği Kürtçe öğretmenleri de yeniden işe alındı.

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Devlet kapattı DEM Partili belediyeler yeniden açtı. Diyarbakır’da okul öncesi eğitim kapsamında 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik sözde eğitim verilen Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evleri, yeniden açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kayapınar Belediyesinde açılışlar yapıldı. Açılışlarda konuşmalar Kürtçe yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Demirkıran, eskiden olduğu gibi çok dilli eğitime tekrar başladıklarını söyledi.

Kayyum döneminde işlerine son verilen çok sayıda Kürtçe öğretmenini de Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evleri'nde yeniden işe alındı.

Diyarbakır Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evleri 2014 yılında açılmıştı. Devlet 2019 yılında kreşleri, küçük yaşta çocuklara terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle kapatmıştı. Öğretmenlerin de belediyedeki işlerine son verilmişti.

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DEM Parti diyarbakır kreş
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