Cumhurbaşkanlığı'nca verilen Devlet Övünç Madalyası, 17 şehit ailesi ve 4 gaziye takdim edildi

Bursa'da, Cumhurbaşkanlığı'nca 17 şehit ailesi ve 4 gaziye gönderilen Devlet Övünç Madalyası düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.



Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Şehit ve gazilerin hayat hikayelerinin anlatıldığı törende bazı şehit yakını ve gaziler gözyaşlarına hakim olamadı.



Törende konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun ömür diledi.



Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirten Vali Küçük, şöyle konuştu:



"Bu topraklarda binlerce senedir medeniyetler, devletler, imparatorluklar kurulmuş ve yıkılmıştır. Anadolu, medeniyetlerin hem beşiği olmuştur hem de mezarı. Tarihte bu coğrafyada tutunan sadece biziz. Dünyadaki her gelişme burayı bir şekilde etkiliyor. Bin senedir biz bu topraklarda hür ve özgür olarak yaşıyorsak, bunun en önemli nedeni bu topraklar uğruna can vermeye hazır insanların mevcudiyetidir. Bin yıldır şehit ve gazi veriyoruz. Bu da bu coğrafyanın bir bedelidir."



Konuşmanın ardından şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.