Edirne'nin Keşan ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü Özer Özcan (33) yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü Özer Özcan (33) yaralandı.



Kaza, Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi.



Keşan'dan, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi yönüne giden Özer Özcan yönetimindeki 22 RG 740 plakalı kum yüklü kamyon, Yenimuhacir Kavşağı'nı geçtiği sırada sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi.



Kazada yaralanan sürücüsü Özcan, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.