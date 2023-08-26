Devrilen otomobilin sürücüsü ölümden döndü

İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?

Teoman Necip Fazıl'a armağan etti

Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?