Devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana geldi. Tarlada ilaçlama yaparken çiftçi, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan M.G. tarlayı ilaçladığı esnada traktör yan yattı. ve devrilen traktörün altında kalan M.G. ağır yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı Kontrolde traktör sürücüsü M.G’nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.G’nin cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere
hastane morguna kaldırıldı.


Jandarma ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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