Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Tillerson'dan Afrin açıklaması
Tillerson'dan Afrin açıklaması
Yıldırım, Çipras ile telefonla görüştü
Yıldırım, Çipras ile telefonla görüştü
Polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı

DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Nurhan Yılmaz, Şişli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı

DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, bu kapsamda, hakkında yakalama kararı bulunan, yakın zamanda eylem yapabileceği değerlendirilen, örgütün üst düzey sorumlularından ve aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Nurhan Yılmaz'ın, Şişli'de yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu bildirildi.

Nurhan Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #dhkpc #terörle mücadele #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.