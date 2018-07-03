Sıcakların artmasıyla birlikte boğulma vakaları da yaşanmaya başladı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne giren 13 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıkarıldı. Talihsiz olay Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandı.



Yaz aylarında hava sıcaklığının 55 dereceyi bulduğu Cizre ilçesinde, 13 yaşlarındaki Baran Haykır ve Roşat Noyan serinlemek için Dicle Nehrine girdi.



Akraba olan 2 çocuk, akıntıya kapılarak suda kayboldu. Çocukların suda kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Çocukları kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Dalgıç Ekibi, çalışma başlattı.



1 saatlik çalışmanın ardından 2 çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.