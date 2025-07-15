Dicle Nehri’nde kahreden son: Kardeşini kurtarmak isterken can verdi!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Kesikağaç Mahallesi’nde, Dicle Nehri’nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşi ve bir yakınını kurtarmak için suya giren 17 yaşındaki Ömer Alpaydıncı, akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Genç kahramanın cansız bedenine, suya girdiği yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde ulaşıldı.

Ömer Alpaydıncı’nın bulunması için AFAD, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipler, iki gün boyunca su üstü ve su altı arama çalışması yürüttü. Bugün yapılan çalışmalarda, genç çocuğun cansız bedeni nehirdeki akıntıya kapıldığı noktadan yaklaşık 100 metre ötede bulundu.

BABA, ÜÇ OĞLUYLA SERİNLEMEYE GİTMİŞTİ

Olay, önceki gün öğle saatlerinde yaşandı. Tahsin Alpaydıncı ve üç oğlu, serinlemek amacıyla Dicle Nehri’nin Kesikağaç Mahallesi mevkisine gitti. Nehre giren çocuklardan Ümit Alpaydıncı ve bir yakınları, aniden akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden baba Tahsin Alpaydıncı, suya atlayarak oğlunu ve yakınını kurtarmayı başardı.

Ancak o sırada babasına yardım etmek isteyen Ömer Alpaydıncı, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. O andan itibaren ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışmaları, bugün acı bir sonla noktalandı.

Sudan çıkarılan Ömer Alpaydıncı’nın naaşı, 112 Acil Sağlık ekiplerince otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.