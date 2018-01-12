Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi tarafından 16 ülkeden 55 tasarımcının desteğiyle açılan Uluslararası Kudüs Afiş Sergisi, "kurdele" yerine "dikenli tel" kesilerek açıldı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kudüs Afiş Sergisi, "kurdele" yerine "dikenli tel" kesilerek ziyarete açıldı.



Kentteki MNG Yaşam ve Alışveriş Merkezi'nde Atatürk Üniversitesi tarafından 16 ülkeden 55 tasarımcının afişlerinin yer aldığı serginin açılışını, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Filistinli öğrenciler yaptı.



Rektör Çomaklı serginin açılışında, "Bağımsız bir Filistin devleti için hayırlı uğurlu olsun." diyerek "kurdele" yerine kullanılan "dikenli tel"i kerpeten ile kesti.



Rektör Çomaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergi için 20 ülkeden 112 afiş tasarımcısının kendilerine başvuruda bulunduğunu, sergide 16 ülkeden 55 tasarımcının afişlerini sergilediklerini belirterek, "Kudüs, gerçek barışın, huzurun simgesidir. Ancak çeşitli oyunlarla bu barış bozulmaya çalışılmaktadır. Bu süreçte asıl hedef Müslüman dünyasıdır. Ancak Kudüs üzerinden hedef alınan İslam Dünyası, buna hiçbir zaman müsaade etmeyecek, fırsat vermeyecektir. Kudüs'ün bizim için öneminin ve ondan asla vazgeçmeyeceğimizin görsel anlamda bir ifadesi olan afiş sergisini açıyoruz." diye konuştu.



Açılışa katılan Filistinli öğrencilerden Mahmud Igbareıa ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını hiçbir zaman kabul etmediklerini ifade ederek, "Bu konuda her zaman bize destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. En iyi İslam ülkesi Türkiye." dedi.

