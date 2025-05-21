Dikkat: Bu belirtileri olan kurbanlıkları sakın almayın

Kocaeli’de 15 Mayıs itibarıyla kurban pazarları açıldı. Türkiye’nin farklı illerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, veteriner hekim kontrolü sonrası satışa sunuluyor. Başkan Mehmet Bostancı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan veteriner yol kontrol istasyonlarında, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen hayvanların titizlikle denetlendiğini ifade etti.

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?

Bostancı, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Hayvanın mutlaka kulak küpesi olmalı. Küpe numarası, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “TarımCebimde” uygulamasından sorgulanabilir.

Büyükbaş hayvanlar 2 yaşından, küçükbaşlar 1 yaşından küçük olmamalı.

Burun, salya ve gözyaşı akıntısı olmamalı.

Tüyleri parlak ve düzgün olmalı, hayvan canlı ve sağlıklı görünmeli.

Gebe, yeni doğum yapmış ya da aşırı zayıf hayvanlar tercih edilmemeli.

Uzuv eksikliği bulunmamalı; davranışları aşırı duyarlı ya da tepkisiz olmamalı.

Gerekirse veteriner hekimden destek alınmalı.

“Sokakta değil, belirlenen yerlerde kesim yapılmalı”

Kesim koşullarına da dikkat çeken Bostancı, kurbanların sadece kurban komisyonunca belirlenen yerlerde veya mezbahalarda kesilmesi gerektiğini vurguladı. “Sokak aralarında yapılan kesimler hem sağlık açısından hem de hayvan refahı açısından ciddi sorunlara yol açıyor” diyen Bostancı, kesim sonrası iç organların çevreye atılmadan derin çukurlara gömülmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Etleri poşette uzun süre tutmayın”

Bostancı, kurban etlerinin uzun süre poşette bekletilmemesi konusunda da uyarıda bulundu:

“Etin poşette bekletilmesi bakteri üremesine ve kokuşmaya neden olabilir. Bu da gıda zehirlenmelerine yol açar.”

“Sağlıksız hayvanlar satışa sunulmuyor”

Yozgat’tan Kocaeli’ye kurbanlık hayvan getiren satıcılardan Mehmet Öncü de tüm hayvanların denetimden geçtiğini belirterek, “Ankara’da yolda, ardından satış alanında denetim yapıldı. Kurban vasfı taşımayan hiçbir hayvan kamyona bindirilmez” dedi.

Öncü, hayvanların doğal yemlerle beslendiğini, fiyatların kilogram başına 320–330 TL, hisse başı ise 25 bin ila 35 bin TL arasında değiştiğini söyledi.