Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Ege’nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz’in iç ve batı kıyı kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.