Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji saat vererek uyardı. Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak geliyor! 8 kent için ‘sarı’ kodlu alarm verildi, vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmalı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlar için uyarıda bulundu. 

1 11
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 2

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Ege’nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz’in iç ve batı kıyı kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

2 11
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 3

ÖĞLE SAATLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden itibaren hava koşullarının sertleşeceğini bildirerek, şu bölgeler için yerel kuvvetli sağanak uyarısında bulundu:

Marmara ve Ege’nin doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısı.

3 11
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 4

Bu bölgelerde yağışların kısa sürede etkili olabileceği, ani sel ve su baskını riskinin bulunduğu belirtildi.

4 11
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 5

8 KENTE ‘SARI’ KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji tarafından ‘sarı’ alarm seviyesiyle uyarılan 8 il ise şöyle:

5 11
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 6

Bursa

Kocaeli

 Bolu

6 11
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 7

Bilecik

Kütahya

Sakarya

7 11
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 8

Düzce

Yalova

8 11
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 9

Bu illerde yaşayan vatandaşların sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

9 11
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 10

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıkladı. Yurt genelinde sıcaklıklar yüksek kalmaya devam ederken, ani bastıran sağanaklar nedeniyle dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

10 11
Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor - Resim: 11

Rüzgarın yönü ise genel olarak kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Özellikle yağış anlarında kısa süreli fırtına veya sert esintilere karşı tedbirli olunmalı.

11 11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu sağanak yağış