Dikkat! Bu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı geldi: Sağanak ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji saat vererek uyardı. Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak geliyor! 8 kent için ‘sarı’ kodlu alarm verildi, vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlar için uyarıda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Ege’nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz’in iç ve batı kıyı kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
ÖĞLE SAATLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden itibaren hava koşullarının sertleşeceğini bildirerek, şu bölgeler için yerel kuvvetli sağanak uyarısında bulundu:
Marmara ve Ege’nin doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısı.
Bu bölgelerde yağışların kısa sürede etkili olabileceği, ani sel ve su baskını riskinin bulunduğu belirtildi.
8 KENTE ‘SARI’ KODLU UYARI VERİLDİ
Meteoroloji tarafından ‘sarı’ alarm seviyesiyle uyarılan 8 il ise şöyle:
Bursa
Kocaeli
Bolu
Bilecik
Kütahya
Sakarya
Düzce
Yalova
Bu illerde yaşayan vatandaşların sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıkladı. Yurt genelinde sıcaklıklar yüksek kalmaya devam ederken, ani bastıran sağanaklar nedeniyle dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Rüzgarın yönü ise genel olarak kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Özellikle yağış anlarında kısa süreli fırtına veya sert esintilere karşı tedbirli olunmalı.