Dikkat! Bu yollar kapalı: İşte kara yollarında son durum

TEM Otoyolu’nun Hendek-Akyazı kavşakları arasındaki 0-13. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde kesimler halinde trafik akışı durduruluyor. Ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Adana Doğu-Misis kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 14-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Elmalı-Finike yolunun 25-27. kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 15-21. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 25-29. kilometreleri arasında devam eden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik, servis yolundan veriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-18. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 45-46. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.