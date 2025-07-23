Dikkat! Bu yollar kapalı: İşte kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde birçok önemli güzergahta yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafikte dikkatli olması, işaret ve işaretçilere uyması istendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dikkat! Bu yollar kapalı: İşte kara yollarında son durum
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TEM Otoyolu’nun Hendek-Akyazı kavşakları arasındaki 0-13. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde kesimler halinde trafik akışı durduruluyor. Ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Adana Doğu-Misis kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 14-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Elmalı-Finike yolunun 25-27. kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 15-21. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 25-29. kilometreleri arasında devam eden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik, servis yolundan veriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 27-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-18. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 45-46. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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