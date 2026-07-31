Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.