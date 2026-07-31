Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı

eteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Temmuz 2026 Cuma gününe ilişkin son hava durumu değerlendirmelerini yayımladı. Raporda Marmara ve Ege Bölgeleri başta olmak üzere birçok alan için sarı kodlu kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 2

Fırtına ve kuvvetli rüzgar alarmı: Hızı 70 km/saat'i bulacak
Genellikle kuzey yönlerden esecek rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 3

Bölgelerimizde hava durumu ve il il sıcaklıklar
Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Balıkesir ve Çanakkale'de ise kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bursa: 31°C, Az bulutlu ve açık
Çanakkale: 30°C, Az bulutlu ve açık

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 4

İstanbul: 29°C, Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 29°C, Az bulutlu ve açık

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 5

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar: 28°C, Az bulutlu ve açık
Denizli: 37°C, Az bulutlu ve açık

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 6

İzmir: 36°C, Az bulutlu ve açık
Muğla: 37°C, Az bulutlu ve açık

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 7


Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Adana: 36°C, Az bulutlu ve açık
Antalya: 39°C, Az bulutlu ve açık

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 8

Burdur: 34°C, Az bulutlu ve açık
Hatay: 34°C, Az bulutlu ve açık

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 9

İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Ankara: 29°C, Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 30°C, Az bulutlu ve açık

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 10

Konya: 28°C, Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 27°C, Az bulutlu ve açık

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 11

Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 28°C, Parçalı ve az bulutlu

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 12

Kastamonu: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 26°C, Parçalı ve az bulutlu

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 13

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Amasya: 25°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Rize: 27°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 14

Samsun: 28°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 26°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 15

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 32°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kars: 29°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 16

Malatya: 37°C, Az bulutlu ve açık
Van: 31°C, Parçalı ve az bulutlu

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 17

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 43°C, Az bulutlu ve açık
Mardin: 40°C, Az bulutlu ve açık

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Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Meteoroloji saat vererek uyardı - Resim: 18

Siirt: 42°C, Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 43°C, Az bulutlu ve açık

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sağanak yağış Hava durumu