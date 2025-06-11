Dikkat çeken karar: 21 yaş altına tek başına giriş yasak

Adana'da bulunan Optimum Alışveriş Merkezi, güvenlik gerekçesiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Alınan karara göre 21 yaşından küçük bireyler, AVM'ye yalnız başına giriş yapamayacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dikkat çeken karar: 21 yaş altına tek başına giriş yasak
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AVM yönetimi tarafından yapılan açıklamada, daha önce 18 yaş sınırıyla uygulanan giriş kısıtlamasının 21 yaşa çıkarıldığı belirtildi. Kararın, AVM içerisinde yaşanan bazı güvenlik sorunları nedeniyle alındığı ifade edildi.

Yeni uygulama kapsamında, güvenlik görevlileri girişte ziyaretçilerin kimliklerini kontrol edebilecek. 21 yaşından küçük olanlar, yalnızca bir yetişkin refakatinde AVM’ye giriş yapabilecek.

Optimum AVM’nin uygulamasının, ilerleyen süreçte diğer şehirlerdeki şubelerde de gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

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